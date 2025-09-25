Хакеры ГУР атаковали национальную платежную систему России: источники рассказали детали
С 24 по 25 сентября киберспециалисты Главного управления разведки осуществили масштабную атаку на цифровую инфраструктуру российской национальной платежной системы "СПБ" и провайдера "ТрансТелеКом".
Об этом сообщили источники РБК-Украина.
В результате атаки работа указанных ресурсов была частично парализована. Граждане России не могли осуществлять переводы между банками и оплачивать товары и услуги, в частности были недоступны онлайн-оплаты на АЗС, невозможно было оплатить проезд в общественном транспорте по QR-коду.
Также появился ряд других неудобств в пользовании онлайн-услугами для граждан РФ (например, отсутствие интернет-подключения и интерактивного телевидения).
Ориентировочные экономические убытки в результате проведенной атаки составляют до 30 млн долларов.
Кибератаки ГУР на Россию
Ранее офицеры ГУР в сотрудничестве с хакерскими группами провели очередную кибератаку против РФ.
Кроме того, хакеры, связанные с Главным управлением разведки, атаковали российские компании, занимающиеся производством вооружений; сообщалось, что эти операции являются продолжением серии взломов вражеских веб-сайтов и серверов.
К тому же киберспециалисты украинской разведки провели масштабную операцию во вражеском киберпространстве, приуроченную ко Дню ГУР.