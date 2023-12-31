"Новогодний киберподарок россиянам". ІТ Армия остановила работу платежных терминалов РФ

Украинская ІТ Армия остановила работу платежных терминалов Российской Федерации. Крупнейший производитель онлайн-касс Эвотор не работает еще со вчерашнего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

"Попытка россиян безналично рассчитаться за новогодние подарки оборачивается поражением", - сообщили в министерстве.

По данным министерства, новогодний "праймтайм" в России стал настоящим коллапсом.

"Россияне не могут платить картой на кассах магазинов, кафе, парикмахерских или любых других бизнесов, пользующихся платежными терминалами. Это может нанести серьезный ущерб экономике агрессора", - добавили в Минцифри.

Кибератаки на русские сайты

С начала полномасштабной войны украинские IT атакуют сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали работу сайты Минобороны России, Роскомнадзора и Росавиации. Большие и государственные (пропагандистские) СМИ также прекратили работу из-за атак "хакеров".

Недавно украинская ІТ-армия остановила работу крупных аэропортов России. В пропагандистских СМИ заявляли о DDoS-атаке.

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