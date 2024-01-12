Украинские хакеры получили 200 гигабайтов данных об организациях в России: подробности
Представители ІТ-Армии получили данные 3 000 компаний страны-агрессора. Это результат работы за последние полгода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что хакерам удалось получить 200 Гб частных данных из 3 000 российских организаций за последние полгода.
Это результат работы волонтеров из IT Army of Ukraine.
Фото: Работа хакеров (t.me/mintsyfra)
"IT Army of Ukraine еженедельно планирует делиться отчетами об "открытых данных" страны-агрессора", - добавили в Минцифры.
Также в Министерстве добавили, что это поможет отслеживать сторонников войны и готовить доказательства против них для будущего международного суда.
Кибератаки на российские сайты
С начала полномасштабной войны украинские IT атакуют сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали работу сайты Минобороны России, Роскомнадзора и Росавиации. Крупные и государственные (пропагандистские) СМИ также прекратили работу из-за атак "хакеров".
Недавно украинская ИТ-армия остановила работу крупных аэропортов России. В пропагандистских СМИ заявляли о DDoS-атаке.
Мы также писали, что в новогоднюю ночь украинская ИТ-армия остановила работу платежных терминалов Российской Федерации.
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