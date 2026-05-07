Хакеры атаковали сервисы "Новой почты": в компании сделали заявление

19:02 07.05.2026 Чт
Что известно о хакерской атаке на данный момент?
Сергей Козачук
Хакеры атаковали сервисы "Новой почты": в компании сделали заявление
Системы "Новой почты" оказались под прицелом хакеров. Из-за массированной DDoS-атаки в работе сервисов компании могут возникать временные задержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал"Новой почты".

Что известно об атаке

В компании подтвердили, что зафиксировали вмешательство в работу систем.

Пользователей предупредили о вероятных сложностях при использовании цифровых сервисов и отделений.

Специалисты отметили, что ситуация находится под полным контролем, а ИТ-команда уже начала мероприятия по противодействию атаке.

Как работает почта сейчас

Для обеспечения стабильности услуг специалисты компании запустили резервные схемы работы.

Представители "Новой почты" поблагодарили клиентов за понимание и заверили, что успешно отражают киберугрозу.

Резонансные кибератаки

Напомним, в последнее время активность хакеров, работающих на интересы агрессивных государств, значительно возросла.

В частности, в марте 2026 года власти США были вынуждены объявить награду в несколько миллионов долларов за информацию об иранских злоумышленниках. Это произошло после того, как хакеры смогли взломать личную почту директора ФБР Каша Пателя и обнародовать его данные.

Кроме шпионажа, спецслужбы РФ начали применять более опасную стратегию. Как раскрыли в Швеции, Россия изменила тактику кибератак, пытаясь нанести уже не просто цифровой, а реальный физический ущерб европейской инфраструктуре.

Масштабные утечки информации фиксируют и в других странах Европы. В апреле 2026 года стало известно, что в Германии хакеры взломали Signal сотен топ-чиновников, среди которых были министры и руководство Бундестага. Шпионы получили доступ даже к секретным чатам через сложную фишинговую атаку.

