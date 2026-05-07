Хакеры атаковали сервисы "Новой почты": в компании сделали заявление

Системы "Новой почты" оказались под прицелом хакеров. Из-за массированной DDoS-атаки в работе сервисов компании могут возникать временные задержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал "Новой почты".

Представители "Новой почты" поблагодарили клиентов за понимание и заверили, что успешно отражают киберугрозу .

Специалисты отметили, что ситуация находится под полным контролем, а ИТ-команда уже начала мероприятия по противодействию атаке .

Пользователей предупредили о вероятных сложностях при использовании цифровых сервисов и отделений.

В компании подтвердили, что зафиксировали вмешательство в работу систем .

Резонансные кибератаки

Напомним, в последнее время активность хакеров, работающих на интересы агрессивных государств, значительно возросла.

В частности, в марте 2026 года власти США были вынуждены объявить награду в несколько миллионов долларов за информацию об иранских злоумышленниках. Это произошло после того, как хакеры смогли взломать личную почту директора ФБР Каша Пателя и обнародовать его данные.

Кроме шпионажа, спецслужбы РФ начали применять более опасную стратегию. Как раскрыли в Швеции, Россия изменила тактику кибератак, пытаясь нанести уже не просто цифровой, а реальный физический ущерб европейской инфраструктуре.

Масштабные утечки информации фиксируют и в других странах Европы. В апреле 2026 года стало известно, что в Германии хакеры взломали Signal сотен топ-чиновников, среди которых были министры и руководство Бундестага. Шпионы получили доступ даже к секретным чатам через сложную фишинговую атаку.