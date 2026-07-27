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Хакеры атаковали самый популярный инди-хит года: Steam пропустил вредоносный код

15:21 27.07.2026 Пн
2 мин
Discord-сервер разработчиков также пострадал
aimg Ольга Завада
Игрокам Meccha Chameleon советуют немедленно проверить ПК на вирусы (фото: Steam)

Meccha Chameleon стал мишенью для хакеров: игроки получали вредоносные скрипты через Steam Workshop, а сами разработчики игры потеряли контроль над собственным Discord-сервером.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kotaku.

Вредоносный код в Steam Workshop

Проблема получила огласку после расследования независимого исследователя по кибербезопасности, известного под ником Feint.

Специалист обнаружил, что кастомная карта под названием Laser Tag Neon, несмотря на успешное прохождение модерации в мастерской Steam, при запуске на мгновение открывала командную строку Windows и запускала загрузку вредоносного скрипта на компьютеры игроков.

После обнародования отчета карту Laser Tag Neon оперативно удалили, однако злоумышленники сразу начали скачивать другие модифицированные карты с аналогичным вредоносным кодом.

Разработчики игры из студии lemorion_1224 отреагировали на проблему и выпустили обновление v3.1.0, которое закрыло уязвимость в системе загрузки модификаций.

Всем игрокам, запускавшим фанатские карты до выхода патча, настоятельно рекомендуют провести полную проверку системы антивирусом.

Взлом Discord-сервера и инфицирование ПК разработчика

Исправление пробелы в безопасности не спасло разработчиков игры от последующего удара. Сразу после выхода обновления на официальной странице Meccha Chameleon у Steam появилось сообщение о том, что разработчики потеряли контроль над своим официальным Discord-сервером.

"Сама игра не пострадала. Сейчас официальный Discord-сервер MECCHA CHAMELEON сломан, и мы полностью лишены возможности принять какие-либо меры со своей стороны. Мы уже связались с поддержкой Discord и ждем ответа. Если сервер не удастся восстановить, мы создадим новый", - говорится в заявлении студии.

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Как впоследствии объяснили разработчики в сети X, при ликвидации уязвимости вредоносным ПО инфицировался компьютер одного из системных инженеров студии.

Злоумышленники смогли обойти двухфакторную аутентификацию (2FA), сменили права доступа на сервере и заблокировали всех официальных сотрудников. Следствие - пока невозможно вернуть контроль над сообществом.

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