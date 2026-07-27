Хакери атакували найпопулярніший інді-хіт року: Steam пропустив шкідливий код

Шкідливий код у Steam Workshop

Проблема набула розголосу після розслідування незалежного дослідника з кібербезпеки, відомого під ніком Feint.

Фахівець виявив, що кастомна карта під назвою Laser Tag Neon, попри успішне проходження модерації у майстерні Steam, під час запуску на мить відкривала командний рядок Windows і запускала завантаження шкідливого скрипту на комп'ютери гравців.

Після оприлюднення звіту карту Laser Tag Neon оперативно видалили, проте зловмисники одразу почали завантажувати інші модифіковані карти з аналогічним шкідливим кодом.

Розробники гри зі студії lemorion_1224 відреагували на проблему та випустили оновлення v3.1.0, яке закрило уразливість у системі завантаження модифікацій.

Усім гравцям, які запускали фанатські карти до виходу патча, наполегливо рекомендують провести повну перевірку системи антивірусом.

Злам Discord-сервера та інфікування ПК розробника

Виправлення безпекової прогалини не врятувало розробників гри від наступного удару. Відразу після виходу оновлення на офіційній сторінці Meccha Chameleon у Steam з'явилося повідомлення про те, що розробники втратили контроль над своїм офіційним Discord-сервером.

"Сама гра не постраждала. Наразі офіційний Discord-сервер MECCHA CHAMELEON зламано, і ми повністю позбавлені можливості вжити будь-яких заходів зі свого боку. Ми вже зв'язалися з підтримкою Discord і чекаємо на відповідь. Якщо сервер не вдасться відновити, ми створимо новий", - йдеться у заяві студії.

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Як згодом пояснили розробники у своєму пості на платформі X, під час ліквідації уразливості шкідливим ПЗ інфікувався комп'ютер одного із системних інженерів студії.

Зловмисники змогли обійти двофакторну автентифікацію (2FA), змінили права доступу на сервері та заблокували усіх офіційних співробітників. Наслідок - наразі неможливо повернути контроль над спільнотою.