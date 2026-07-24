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Культовая Metal Gear Solid стала бесплатной: что стоит за решением Steam

17:33 24.07.2026 Пт
2 мин
Сыграть в классику стелс-экшена можно только в течение нескольких дней
aimg Ольга Завада
Культовая Metal Gear Solid стала бесплатной: что стоит за решением Steam Испытать культовый экшен можно бесплатно в течение выходных (скриншот: Steam)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Культовую Metal Gear Solid временно сделали бесплатной в Steam. Ознакомиться с легендарным стелс-экшеном 1998 года можно до понедельника, 27 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Steam.

Что входит в бесплатный комплект?

Игра представлена в составе сборника Master Collection, который появился в цифровом магазине в 2023 году.

Кроме оригинальной сюжетной кампании, игроки получают доступ к 300 дополнительным VR-тренировочным миссиям и цифровым книгам с иллюстрациями и деталями лора.

По сюжету игрок берет под контроль легендарного спецагента Солида Снейка. Его отправляют на захваченный террористами ядерный объект на острове Шейдоу Мозес для спасения заложников и уничтожения танка Metal Gear REX.

Ключевые особенности игрового процесса:

  • ориентация на незаметное прохождение и уклонение от патрулей;
  • сбор оружия и снаряжение непосредственно на территории врага;
  • кинематографические вставки и переговоры по Codec;
  • уникальные сражения с боссами.
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Техническое состояние и скидка после выходных

Игра имеет 82 процента положительных отзывов у Steam на основе более 5000 рецензий. В то же время, пользователи отмечают, что переиздание почти не получило графических или технических улучшений.

Версия Master Collection является прямым портом оригинала 1998 года. Поэтому игра имеет устаревший вид на современных мониторах и классическое управление, к которому нужно привыкать.

Со всем тем, проект получил официальный статус совместимости Playable для портативной консоли Steam Deck.

После завершения бесплатного периода 27 июля на Metal Gear Solid будет скидка 50 процентов, которая снизит стоимость игры с 20 до 10 долларов.

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