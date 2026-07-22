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Геймеры массово переплачивают за игры: GTA 6 подтвердила новый тренд

12:12 22.07.2026 Ср
2 мин
Дефицит памяти изменяет индустрию
aimg Ольга Завада
Геймеры массово переплачивают за игры: GTA 6 подтвердила новый тренд Расширенные цифровые версии игр вытесняют физические носители (изображение: Rockstar Games)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Геймеры все чаще выбирают самые дорогие цифровые издания игр вместо базовых версий. Это подтверждают предзаказы GTA 6, где Ultimate Edition за 100 долларов возглавила рейтинг продаж в PlayStation Store.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TweakTown.

Почему дороже - популярнее?

Согласно данным аналитиков, во многих регионах самые дорогие модификации игр возглавляют рейтинги продаж.

К примеру, базовая версия GTA 6 стоимостью 80 долларов демонстрирует высокие показатели, однако не дотягивает до премиальных изданий Halo: Campaign Evolved за 70 долларов и Marvel's Wolverine за 80 долларов.

Что побуждает геймеров переплачивать:

Эксклюзивный контент: за дополнительные 20 долларов покупатели Ultimate Edition получают уникальное оружие, транспортные средства и косметические предметы.

Отсутствие дисковода: распространение консолей без оптического привода снижает привлекательность классических носителей.

Бонусы внутри игры: в тайтлах с моделью live-service, например Call of Duty: Modern Warfare 4 и Madden NFL 27, приобретение расширенного контента к официальному релизу уже стало стандартной практикой.

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Что ждет рынок консолей?

Разработчики игр и популярные издатели отмечают, что переход на цифровые релизы отвечает предпочтениям самих пользователей.

По данным исследовательской компании Circana, потребители все активнее отдают предпочтение цифровым версиям, даже несмотря на более высокую цену расширенных изданий.

В то же время, аналитики предостерегают от возможных вызовов для индустрии в будущем. Из-за длительного дефицита чипов памяти стоимость следующего поколения консолей, в частности PS6, может превысить 1000 долларов.

Со всем тем издатели рассчитывают, что высокий спрос на цифровые библиотеки и расширенный контент позволит сохранить высокие прибыли даже при общем подорожании аппаратного обеспечения.

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