Хачеріді може продовжити кар'єру в чемпіонаті Росії

Фото: Євген Хачеріді (fcdynamo.kiev.ua)

Український захисник незабаром може стати гравцем ЦСКА Москва

Український захисник Євген Хачеріді незабаром може стати гравцем московського ЦСКА. Про це повідомляє Football.ua з посиланням на власні джерела.

Екс-захисник київського "Динамо" і збірної України вже погодив угоду з "армійцями". Йому залишилося пройти лише медичне обстеження.

Відзначається, що в чемпіонат РФ 32-річний українець перебереться на правах вільного агента. Деталі майбутньої угоди поки невідомі.

Останнім клубом Хачеріді був ПАОК, де він провів лише один сезон, зігравши 11 поєдинків. До греків гравець приєднався минулого літа, перейшовши із київського "Динамо", кольори якого захищав одинадцять років (2007-2018).

У складі "біло-синіх" він став триразовим чемпіоном України (2008/09, 2014/15, 2015/16), дворазовим володарем Кубка України (2013/14, 2014/15) і триразовим володарем Суперкубка України (2009, 2011, 2016).

За збірну України Євген провів 51 матч та забив три голи.

Нещодавно повідомлялось, що Хачеріді має намір повернутися у "Динамо" і готується до нового сезону в Києві.