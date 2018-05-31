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Хачеріді підписав контракт з ПАОКом

НовиниСпорт    31.05.2018 - 13:53
Фото: Хачеріді підписує контракт (instagram.com/georgiss.s)
Фото: Хачеріді підписує контракт (instagram.com/georgiss.s)

Після майже 10 років у "Динамо" гравець покидає клуб

Центральний захисник київського "Динамо" Євген Хачеріді підписав контракт з грецьким ПАОКом. Про це в Instagram-stories повідомив син власника грецького клубу Івана Саввіді Георгис.

На одній з фотографій, супровід написом "Ласкаво просимо і удачі" українець підписує угоду. На іншій зображена футболка з його прізвищем і номером 34.

Терміни та інші деталі угоди з 30-річним футболістом не наводяться.

Сам гравець звернувся до вболівальників "біло-блакитних":

"Говорити прощай або до побачення - це найскладніша справа. Я не виняток ... У мене було достатньо часу за останні пару місяців побути на самоті і підготувати себе до цього моменту. Для мене, звичайного хлопця з Мелітополя, ці останні десять років були справжньою казкою, тепер я це розумію. Ти ніколи не зможеш забути команду, місто, де практично все в твоєму житті сталося вперше: любов, слава, гроші, сльози, ураження. я став тут чоловіком, я з твердою впевненістю кажу: вболівальники "Динамо "Київ - ви найкращі в світі! ви отпе чату, як і "Динамо", в моєму ДНК. Я ніколи вас не забуду ", - цитує Хачеріді footballhub.

Хачеріді грав за "Динамо" з липня 2009 року, провівши за "біло-синіх" 237 поєдинків і забивши 8 голів.

Нагадаємо, президенту ПАОКа Івану Саввіді заборонили протягом трьох років відвідувати футбольні матчі в Греції.

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Теги публікації: Динамо, Греція, трансферы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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