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Хачериди может продолжить карьеру в чемпионате России

Новости » Спорт    31.07.2019 - 13:23
Хачериди может продолжить карьеру в чемпионате России
Фото: Евгений Хачериди (fcdynamo.kiev.ua)

Украинский защитник в скором времени может стать игроком ЦСКА Москва

Украинский защитник Евгений Хачериди в скором времени может стать игроком московского ЦСКА. Об этом сообщает Football.ua со ссылкой на собственные источники.

Экс-защитник киевского "Динамо" и сборной Украины уже согласовал сделку с "армейцами". Ему осталось пройти лишь медицинское обследование. 

Отмечается, что в чемпионат РФ 32-летний украинец переберется на правах свободного агента. Детали будущего соглашения пока неизвестны. 

Последним клубом Хачериди был ПАОК, где он провел лишь один сезон, сыграв 11 матчей. К грекам игрок присоединился прошлым летом, перейдя из киевского "Динамо", цвета которого защищал одиннадцать лет (2007-2018).

В составе "бело-синих" он стал трехкратным чемпионом Украины (2008/09, 2014/15, 2015/16), двукратным обладателем Кубка Украины (2013/14, 2014/15) и трехкратным обладателем Суперкубка Украины (2009, 2011, 2016).

За сборную Украины Евгений провел 51 матч и забил три гола.

Недавно сообщалось, что Хачериди намерен вернуться в "Динамо" и готовится к новому сезону в Киеве.

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