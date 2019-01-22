Німецький клуб цікавився Хачеріді, але до переговорів не дійшло, - агент

Трансфер українця впирається у фінансову складову

Українським захисником грецького ПАОКа Євгеном Хачеріді цікавляться клуби, зокрема з чемпіонату Німеччини, однак трансфер впирається у фінансову складову. Про це каналу Футбол 1/2 заявив агент гравця Іван Пироженко.

Він зазначив, що вони разом з Євгеном шукають пропозицію, яке влаштує всі сторони.

"Інтерес з боку інших клубів є. Питання впирається в гроші - те, що хоче ПАОК і умови Жені. Незабаром буде видно. Ми працюємо над трансфером. Він хоче грати, а ПАОК не надає йому таких шансів. Тому ми шукаємо клуб, в якому він в першу чергу буде грати. Яка це буде країна і клуб, подивимося.

Інтерес з Німеччини? Так, він є, але від команди, яка не може заплатити стільки, скільки хоче ПАОК. Це просто інтерес, справа навіть не дійшла до переговорів. Це чутки", - зазначив агент українця.

Раніше 31-річний футболіст відхилив пропозицію від казахстанського "Кайрата" і виявив бажання продовжити кар'єру в Бундеслізі, а сам ПАОК прийняв рішення розпрощатися з Хачеріді і вже займається пошуком нової команди для нього.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що футболіст збірної України Євген Коноплянка найближчим часом перейде з німецького "Шальке" до турецького "Бешикташу".