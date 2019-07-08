Хачеріді може повернутися в "Динамо"

Фото: Євген Хачеріді (paokfc.gr)

ПАОК надав йому статус вільного агента

Колишній захисник "Динамо" Євген Хачеріді близький до повернення в київський клуб. Про це повідомляє грецький портал PAOK Voice.

У минулому році футболіст перейшов в ПАОК, проте не зміг стати гравцем основи. Він зіграв лише 11 матчів за клуб, в яких встиг заробити три жовтих картки і один раз був видалений з поля.

"Хачеріді, схоже, впевнений, що продовжить свою кар'єру в Україні, і він знову знаходить своє старе добре обличчя після невдалого для нього сезону", - йдеться в повідомленні.

Після закінчення сезону грецький клуб надав йому статус вільного агента, і тепер Хачеріді знаходиться в пошуках нової команди. Підготовку до сезону він проводить індивідуально в одному і спортивних залів Києва.

Хачеріді з 2008 по 2018 рік виступав у складі київського "Динамо", з яким двічі став чемпіоном України і вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, агент гравця розповів, що захисником цікавляться клуби, зокрема з чемпіонату Німеччини, однак трансфер впирається у фінансову складову.