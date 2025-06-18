Взятки по 25 тысяч долларов: в 6 регионах разоблачили схемы уклонения от мобилизации

В шести областях Украины правоохранители разоблачили масштабные коррупционные схемы, которые позволяли военнообязанным незаконно избегать мобилизации. Суммы взяток достигали 25 тысяч долларов с человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
Схемы разоблачили в Тернопольской, Одесской, Закарпатской, Харьковской, Винницкой и Львовской.
В Тернополе разоблачили "схему", которую организовал руководитель юридической компании. Он через "связи" в ТЦК и СП обновлял данные военнообязанных без вручения повесток. За свои "услуги" он был 2 тысячи долларов. Мужчину поймали "на горячем" во время получения 600 долларов.
В Одессе две женщины требовали 14 тысяч долларов с военного ВСУ за признание его непригодным к службе, оформление 2 группы инвалидности и дальнейшего увольнения по состоянию здоровья. Одну из них задержали во время передачи всей суммы.
В Закарпатье житель за 13 тысяч долларов обещал нелегально переправить человека в Румынию.
В Виннице злоумышленники пытались перевезти через Днестр 6 человек в гидрокостюмах. Стоимость такого "перехода" составляла от 8 до 11 тысяч долларов.
Во Львове женщина организовала "схему" незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу по поддельным медицинским документам за 25 тысяч долларов. Ее задержали на получении задатка в 12 тысяч долларов.
В Харькове руководитель благотворительного фонда за 7 тысяч долларов "гарантировал" отсрочку через связи в ТЦК.
Организаторы коррупционных схем уклонения от мобилизации задержаны, их действия квалифицируются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
На их "клиентов" составлены административные протоколы. Продолжаются дальнейшие мероприятия с целью привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступным схемам.
В январе 2025 года правоохранители провели операцию по разоблачению схем незаконного пересечения границы. В 22 регионах Украины было ликвидировано почти 50 схем вывоза военнообязанных за границу. Масштабы операции были беспрецедентными - более 600 обысков проведено одновременно по всей стране.
Следствие установило, что из-за действий организаторов этих схем сотни мужчин призывного возраста смогли незаконно покинуть территорию Украины во время войны.
Впоследствии полиция провела еще одну масштабную спецоперацию - на этот раз в 19 областях. Правоохранители провели более 270 обысков, разоблачили новые каналы нелегального выезда и вручили подозрения фигурантам.
Напомним, во время военного положения попытки нелегального выезда за границу наказываются в соответствии с Уголовным кодексом Украины.
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