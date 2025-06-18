Взятки по 25 тысяч долларов: в 6 регионах разоблачили схемы уклонения от мобилизации

Схемы разоблачили в Тернопольской, Одесской, Закарпатской, Харьковской, Винницкой и Львовской.

Что обнаружила полиция:

В Тернополе разоблачили "схему", которую организовал руководитель юридической компании. Он через "связи" в ТЦК и СП обновлял данные военнообязанных без вручения повесток. За свои "услуги" он был 2 тысячи долларов. Мужчину поймали "на горячем" во время получения 600 долларов.

В Одессе две женщины требовали 14 тысяч долларов с военного ВСУ за признание его непригодным к службе, оформление 2 группы инвалидности и дальнейшего увольнения по состоянию здоровья. Одну из них задержали во время передачи всей суммы.

В Закарпатье житель за 13 тысяч долларов обещал нелегально переправить человека в Румынию.

В Виннице злоумышленники пытались перевезти через Днестр 6 человек в гидрокостюмах. Стоимость такого "перехода" составляла от 8 до 11 тысяч долларов.

Во Львове женщина организовала "схему" незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу по поддельным медицинским документам за 25 тысяч долларов. Ее задержали на получении задатка в 12 тысяч долларов.

В Харькове руководитель благотворительного фонда за 7 тысяч долларов "гарантировал" отсрочку через связи в ТЦК.

Организаторы коррупционных схем уклонения от мобилизации задержаны, их действия квалифицируются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием);

ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

На их "клиентов" составлены административные протоколы. Продолжаются дальнейшие мероприятия с целью привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступным схемам.