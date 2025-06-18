Хабарі по 25 тисяч доларів: в 6 регіонах викрили схеми ухилення від мобілізації

У шести областях України правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми, що дозволяли військовозобов'язаним незаконно уникати мобілізації. Суми хабарів сягали 25 тисяч доларів з особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.
Схеми викрили у Тернопільській, Одеській, Закарпатській, Харківській, Вінницькій та Львівській.
У Тернополі викрито "схему", яку організував керівник юридичної компанії. Він через "зв'язки" у ТЦК і СП оновлював дані військовозобов’язаних без вручення повісток. За свої "послуги" він був 2 тисячі доларів. Чоловіка спіймали "на гарячому" під час отримання 600 доларів.
В Одесі дві жінки вимагали 14 тисячі доларів з військового ЗСУ за визнання його непридатним до служби, оформлення 2 групи інвалідності та подальшого звільнення за станом здоровʼя. Одну з них затримали під час передачі всієї суми.
У Закарпатті мешканець за 13 тисяч доларів обіцяв нелегально переправити людину до Румунії.
У Вінниці зловмисники намагалися перевезти через Дністер 6 осіб у гідрокостюмах. Вартість такого "переходу" становила від 8 до 11 тисячі доларів.
У Львові жінка організувала "схему" незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон за підробленими медичними документами за 25 тисяч доларів. Її затримали на отриманні завдатку у 12 тисяч доларів.
У Харкові керівник благодійного фонду за 7 тисяч доларів "гарантував" відстрочку через зв’язки в ТЦК.
Організаторів корупційних схем ухилення від мобілізації затримано, їхні дії кваліфікуються за кількома статтями Кримінального кодексу України:
На їх "клієнтів" складені адміністративні протоколи. Тривають подальші заходи з метою притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинних схем.
У січні 2025 року правоохоронці провели операцію для викриття схем незаконного перетину кордону. У 22 регіонах України було ліквідовано майже 50 схем вивезення військовозобов’язаних за кордон. Масштаби операції були безпрецедентними - понад 600 обшуків проведено одночасно по всій країні.
Слідство встановило, що через дії організаторів цих схем сотні чоловіків призовного віку змогли незаконно покинути територію України під час війни.
Згодом поліція провела ще одну масштабну спецоперацію - цього разу в 19 областях. Правоохоронці здійснили понад 270 обшуків, викрили нові канали нелегального виїзду та вручили підозри фігурантам.
Нагадаємо, під час воєнного стану спроби нелегального виїзду за кордон караються відповідно до Кримінального кодексу України.
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