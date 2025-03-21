ГИС "Суджа" подверглась ударам, сообщают о мощном пожаре после взрывов

В сети интернет стали распространяться кадры ночью с, как утверждается, горящей ГИС "Суджа" якобы после атаки.

Также на российских ресурсах утверждают, что огненный столб, появившийся в результате ударов по объекту, можно увидеть на границе Курской и Сумской областей.

Речь идет о газовой станции "Суджа", через которую ранее Россия (оператор "Газпром") экспортировала газ через Украину в страны Европы. Фактически это единственная точка входа в газотранспортную систему Украины, по которой российский газ транзитом поставляется в Европу.

Напомним, что украинская сторона прекратила прием российского газа через свою территорию.

Тут также стоит отметить, что после начала операции Сил обороны Украины в Курской области в августе прошлого года РФ потеряла контроль над данной газоизмерительной станцией.

Добавим, сам объект расположен в нескольких сотнях метров от одноименного пункта пропуска на российско-украинской границе.

Как утверждают российские пропагандистские Телеграмм-каналы Mash и Baza, якобы атаку на ГИС "Суджа" осуществила Украина.

Также отметим, что официальных заявлений российской стороны по ситуации на ГИС "Суджа" пока нет.