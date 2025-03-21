ГВС "Суджа" зазнала ударів, повідомляють про потужну пожежу після вибухів

На газовимірювальній станції (ГТС) "Суджа" в Курській області (РФ) пролунали вибухи у ніч проти 21 березня. Після цього на об'єкті спалахнула потужна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росмедіа та Telegram-канали.
Мережею інтернет стали ширитися кадри вночі із, як стверджується, палаючою ГВС "Суджа" начебто після атаки.
Також на російських ресурсах стверджують, що вогняний стовп, що з'явився внаслідок ударів по об'єкту, можна побачити на кордоні Курської та Сумської областей.
Йдеться про газову станцію "Суджа", через яку раніше Росія (оператор "Газпром") експортувала газ через Україну у країни Європи. Фактично це єдина точка входу в газотранспортну систему України, за якою російський газ транзитом постачається до Європи.
Нагадаємо, що українська сторона припинила прийом російського газу через свою територію.
Тут також варто зазначити, що після початку операції Сил оборони України в Курській області у серпні минулого року РФ втратила контроль над даною газовимірювальною станцією.
Додамо, сам об'єкт розташований за кількасот метрів від однойменного пункту пропуску на російсько-українському кордоні.
Як стверджують російські пропагандистські Телеграм-канали Mash та Baza, начебто атаку на ГВС "Суджа" здійснила Україна.
Також зазначимо, що офіційних заяв російської сторони щодо ситуації на ГВС "Суджа" поки немає.
Детальніше про ГВС "Суджа" та про значимість цього "газового вентиля" - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
Також нагадаємо, ще у серпні 2024-го були оприлюднені супутникові знімки, які показали руйнування на газовимірювальній станції у Суджі.
Як розповіли раніше у Центі протидії дезінформації при РНБО України, російські окупанти накопичують сили для більш активних дій в прикордонні Сумської області. Додамо, за інформацією ДПСУ, ворожі ДРГ й надалі намагаються перетнути кордон України в Сумській області, а також мінувати місцевість.
Нещодавно у Силах оборони України розповіли, що поблизу Сумської області спостерігається просування до кордону чималої кількості російських підрозділів, які були задіяні в Курській операції.
Водночас у Генеральному штабі ЗСУ нещодавно спростували фейк про просування росіян у Сумській області. Військові розповіли, що Сили оборони оперативно знищують ворога.
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