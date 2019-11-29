Гвардіола і Клопп введені в Зал слави тренерів Англії

Тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола і наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп введені в Зал слави асоціації тренерів англійських футбольних ліг (LMA). Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Нагороди у вигляді срібних таць ручної роботи були вручені фахівцям їхніми колегами - головним тренером збірної Англії Гарет Саутгейт і екснаставником "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном.

Досягнення новачків Залу слави на тренерській роботі визнані історичними.

Нагадаємо, "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" рік утримували лідерство в чемпіонаті Англії.

Минулого сезону "мерсисайдці" під керівництвом Юргена Клоппа виграли Лігу чемпіонів. Підопічні Хосепа Гвардіоли стали переможцями Кубка англійської ліги, чемпіонами англійської Прем'єр-ліги і виграли Кубок Англії. При цьому "городяни" стали першою англійською командою, яка виграла три домашніх турніри в одному сезоні.

Раніше Національний футбольний музей Англії оголосив про включення в Зал слави англійського футболу семи футболістів. Цієї честі удостоїлися Стівен Джеррард, Френк Лемпард, колишній воротар "Арсеналу" Боб Уїлсон, тренер і гравець "Вест Хема" Біллі Бондс, Келлі Сміт і Рейчел Янкі, а також Гері Спід, який пішов з життя у 2011 році.