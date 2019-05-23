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Гвардіола може стати найуспішнішим футбольним тренером всіх часів

Новини » Спорт    23.05.2019 - 18:05
Гвардіола може стати найуспішнішим футбольним тренером всіх часів
Фото: Гвардіола і Кубок Англії (twitter.com/mancity)

Каталонець завоював 27 титулів з початку тренерської кар'єри

Каталонський фахівець Пеп Гвардіола на шляху до того, щоб стати найтитулованішим тренером у світі. Про це повідомляє видання Marca.

Під його керівництвом "Манчестер Сіті" в цьому сезоні виграв усі 4 трофеї англійського футболу: Суперкубок, національний чемпіонат, Кубок ліги і Кубок Англії. Іспанський наставник "городян" став першим тренером, якому вдавалася домогтися такого успіху за один сезон.

Таким чином, Гвардіола завоював 27 титулів з моменту початку його тренерської кар'єри в "Барселоні" у 2008 році. Вражаючі результати зробили його четвертим найтитулованішим тренером в історії. Попереду каталонця лише сер Алекс Фергюсон (48), Мірча Луческу (32) і Валерій Лобановський (29).

Гвардіола може стати найуспішнішим футбольним тренером всіх часів

Колаж marca.com

Як зазначає видання, хоч Гвардіола відстає від кількості трофееев, завойованих шотландцем, на його шляху до досягнення цієї цифри ще є приблизно 10 років роботи. За його нинішнього рівня - 2,7 титулу за сезон - йому потрібно всього лише вісім сезонів, щоб побити рекорд Фергюсона.

Нагадаємо, керівництво англійського "Манчестер Сіті" готове запропонувати головному тренеру клубу Пепу Гвардіолі нову 5-річну угоду.

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