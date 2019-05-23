Гвардіола може стати найуспішнішим футбольним тренером всіх часів

Фото: Гвардіола і Кубок Англії (twitter.com/mancity)

Каталонець завоював 27 титулів з початку тренерської кар'єри

Каталонський фахівець Пеп Гвардіола на шляху до того, щоб стати найтитулованішим тренером у світі. Про це повідомляє видання Marca.

Під його керівництвом "Манчестер Сіті" в цьому сезоні виграв усі 4 трофеї англійського футболу: Суперкубок, національний чемпіонат, Кубок ліги і Кубок Англії. Іспанський наставник "городян" став першим тренером, якому вдавалася домогтися такого успіху за один сезон.

Таким чином, Гвардіола завоював 27 титулів з моменту початку його тренерської кар'єри в "Барселоні" у 2008 році. Вражаючі результати зробили його четвертим найтитулованішим тренером в історії. Попереду каталонця лише сер Алекс Фергюсон (48), Мірча Луческу (32) і Валерій Лобановський (29).

Колаж marca.com

Як зазначає видання, хоч Гвардіола відстає від кількості трофееев, завойованих шотландцем, на його шляху до досягнення цієї цифри ще є приблизно 10 років роботи. За його нинішнього рівня - 2,7 титулу за сезон - йому потрібно всього лише вісім сезонів, щоб побити рекорд Фергюсона.

Нагадаємо, керівництво англійського "Манчестер Сіті" готове запропонувати головному тренеру клубу Пепу Гвардіолі нову 5-річну угоду.