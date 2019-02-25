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Зінченко встановив досягнення серед українців в Кубку англійської Ліги

Новини » Спорт    25.02.2019 - 10:41
Зінченко встановив досягнення серед українців в Кубку англійської Ліги
Фото: Зінченко в складі "Ман Сіті" двічі завоював Кубок англійської Ліги (twitter.com/mancity)

Він у складі "Ман Сіті" вдруге виграв турнір

Футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко встановив унікальне для українців досягнення. Про це повідомляє iSport.ua.

Гравець збірної України вдруге виграв Кубок англійської Ліги. У цьому сезоні Зінченко виходив на поле у ​​всіх шести матчах турніру, включаючи фінальну зустріч з "Челсі" (0:0, 4:3 по пенальті).

 

Першим українцем, який завоював титул був Андрій Шевченко, який у складі "Челсі" в сезоні 2006/07 виграв турнір.

Доходив до фіналу і ще один українець Сергій Ребров з "Тоттенхемом" в сезоні-2001/02, але у вирішальному матчі з "Блекберном" команда програла.

Зазначимо, що Зінченко виграв третій трофей у складі "Манчестер Сіті". Минулого сезону українець став чемпіоном Англії і володарем Кубка Ліги.

Нагадаємо, раніше український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив у символічну збірну кращих гравців Європи за підсумками тижня серед представників топ-5 ліг за версією WhoScored.

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