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"Ліверпуль" і "Ман Сіті" рік утримують лідерство в чемпіонаті Англії

Новини » Спорт    23.09.2019 - 12:13
"Ліверпуль" і "Ман Сіті" рік утримують лідерство в чемпіонаті Англії
Фото: "Ліверпуль" і "Ман Сіті" (premierleague.com)

не віддають іншим командам перше місце в турнірній таблиці

"Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" продовжують боротися за перше місце в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter статистичного агрегатора Opta.

З моменту, коли в першості лідирувала інша команда, пройшов рівно рік. 22 вересня 2018 року на першій сходинці розташовувався "Челсі". З того часу турнірну таблицю змагання очолювали тільки "мерсисайдці" і "городяни".

Минулого сезону чемпіоном Англії став "Манчестер Сіті", на одне очко випередивши "Ліверпуль".

Після шести турів нинішнього сезону Прем'єр-ліги підопічні Юргена Клоппа посідають перше місце в турнірній таблиці, команда Хосепа Гвардіоли розташовується рядком нижче.

"Челсі" ж займає 11 місце, видавши в цьому сезоні найгірший за 31 рік старт в домашніх матчах. Головний тренер "синіх" Френк Лемпард, який очолив команду минулого літа, став першим наставником лондонського клубу з 1988 року, який не зміг виграти в перших чотирьох зустрічах на стадіоні "Стемфорд Брідж" (два нічиї і дві поразки).

Нагадаємо, клуби АПЛ хочуть повернути колишні терміни літнього трансферного вікна.

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