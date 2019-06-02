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"Ліверпуль" обіграв "Тоттенхем" і став переможцем Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    02.06.2019 - 00:07
"Ліверпуль" обіграв "Тоттенхем" і став переможцем Ліги чемпіонів
Фото: "Тоттенхем" - "Ліверпуль" (twitter.com/ChampionsLeague)

"Ліверпуль" вшосте в історії взяв найпрестижніший єврокубок

У фінальному матчі Ліги чемпіонів "Ліверпуль" обіграв лондонський "Тоттенхем Хотспур" з рахунком 2:0 і став переможцем турніру. Зустріч відбулася в Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітан".

На самому початку зустрічі Садіо Мане виконав передачу поперек штрафного майданчика, яку рукою перервав Мохамед Сіссоко. Арбітр призначив пенальті, який реалізував Мохамед Салах. Наприкінці зустрічі другий м'яч у ворота "шпор" забив Дівок Орігі.

"Ліверпуль" в шостий раз в своїй історії виграв Лігу чемпіонів. Англійський клуб вийшов на третє місце в історії турніру за цим показником. Частіше переможцями головного європейського клубного турніру ставали тільки "Реал" (13) і "Мілан" (7).

Нагадаємо, цього тижня пройшов ще один англійський єврокубковий фінал, в якому лондонський "Челсі" розгромив "Арсенал" і вдруге за шість років виграв Лігу Європи.
 

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