Зінченко в складі "Ман Сіті" другий рік поспіль став чемпіоном Англії

"Городяни" залишили Ліверпуль на другому місці
Український півзахисник Олександр Зінченко в складі "Манчестер Сіті" став чемпіоном Англії за підсумками сезону-2018/19. Про це повідомляється на сайті "городян".
У заключному турі команда тренера Пепа Гвардіоли перемогла "Брайтон" (4:1) і втримала першу позицію в турнірній таблиці АПЛ, залишивши "Ліверпуль" на другому місці. Зазначимо, що у вирішальному матчі Зінченко вийшов в основному складі.
Here’s how we line-up at the Amex Stadium!— Manchester City (@ManCity) May 12, 2019
XI Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Zinchenko, Gundogan, Silva, Mahrez, Sterling, Bernardo, Aguero
Subs Muric, Danilo, Stones, De Bruyne, Sané, Otamendi, Jesus
@haysworldwide #BHAMCI #mancity pic.twitter.com/MsfBCLWT8w
"Манчестер Сіті" в 6 разів у своїй історії став чемпіоном Англії (1937, 1968, 2012, 2014, 2018 і 2019 роках). "Городяни" вперше в своїй історії взяли титул у двох сезонах поспіль.
Impromptu @NoelGallagher gig in the dressing room!!— Manchester City (@ManCity) May 12, 2019
An anthem for the Champions!
#mancity pic.twitter.com/XpcpUV1rMZ
Для Олександра Зінченка це друге поспіль чемпіонство Англії з "Ман Сіті". Також разом з командою українець двічі вигравав Кубок англійської Ліги (2017/18, 2018/19). У суботу, 18 травня, "городяни" зіграють у фіналі Кубка Англії проти "Уотфорда".