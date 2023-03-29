На Совбезе ООН обсудят намерения РФ разместить ядерное оружие в Беларуси
В пятницу, 31 марта, Совбез ООН проведет заседание, посвященное заявлениям российского диктатора Владимира Путина о намерениях разместить ядерное оружие в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Заседание начнется в 17:00 по Киеву, участие в нем должна принять и украинская делегация. В повестке дня вопрос указан как "угроза международному миру и безопасности".
Отмечается, что пятница - это последний день перед тем, как председательство в Совбезе ООН перейдет в Россию.
Напомним, Путин решил разместить ядерное оружие на территории Беларуси .
В США заявили, чтопока не наблюдают подготовки к применению ядерного оружия в Украине.
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