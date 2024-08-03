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ГУР ударило по складу с топливом на территории комбината "Атлас" под Ростовом, - источники

Фото: ГУР ударило по складу с топливом на территории комбината "Атлас" под Ростовом (t.me mchs_official)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Украинские разведчики ударили по составу с топливом на территории комбината "Атлас" в Ростовской области. Начался масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

"В результате операции ГУР МОУ с помощью БПЛА был поражен состав горюче-смазочных материалов на территории комбината "Атлас" Управление Федерального агентства государственных резервов РФ вблизи Каменск-Шахтинский, что в Ростовской области", - рассказали изданию.

Источники отмечают, что поражение объекта произошло с помощью 15 БПЛА типа "Obsidian" проекта "Nayan".

Начался пожар

По информации российских СМИ и социальных сетей было поражено несколько резервуаров с горюче-смазочными материалами. В результате попадания дронов-камикадзе на территории базы начался пожар.

По состоянию на утро 3 августа пожар на комбинате продолжается. Подробные результаты операции выясняются.

Что известно об этом складе

Как сообщают источники в украинской разведке, данный состав обеспечивает поставки горюче-смазочных материалов в интересах воинских частей и подразделений РФ, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Удары по России 3 августа

Украинские силы обороны в ночь на 3 августа поразили целый перечень объектов сразу в нескольких областях России - в Ростовской, Белгородской и Курской.

В частности, под ударом находился аэродром в Морозовске Ростовской области. Этот объект Силы обороны атакуют не впервые.

Также в Белгородской области дроны атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа. Также атакована нефтебаза в Ростовской области.

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