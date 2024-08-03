ГУР ударило по складу с топливом на территории комбината "Атлас" под Ростовом, - источники

Украинские разведчики ударили по составу с топливом на территории комбината "Атлас" в Ростовской области. Начался масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
"В результате операции ГУР МОУ с помощью БПЛА был поражен состав горюче-смазочных материалов на территории комбината "Атлас" Управление Федерального агентства государственных резервов РФ вблизи Каменск-Шахтинский, что в Ростовской области", - рассказали изданию.
Источники отмечают, что поражение объекта произошло с помощью 15 БПЛА типа "Obsidian" проекта "Nayan".
По информации российских СМИ и социальных сетей было поражено несколько резервуаров с горюче-смазочными материалами. В результате попадания дронов-камикадзе на территории базы начался пожар.
По состоянию на утро 3 августа пожар на комбинате продолжается. Подробные результаты операции выясняются.
Как сообщают источники в украинской разведке, данный состав обеспечивает поставки горюче-смазочных материалов в интересах воинских частей и подразделений РФ, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
Украинские силы обороны в ночь на 3 августа поразили целый перечень объектов сразу в нескольких областях России - в Ростовской, Белгородской и Курской.
В частности, под ударом находился аэродром в Морозовске Ростовской области. Этот объект Силы обороны атакуют не впервые.
Также в Белгородской области дроны атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа. Также атакована нефтебаза в Ростовской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.