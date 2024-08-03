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ВСУ ночью ударили по аэродрому Морозовск под Ростовом. Генштаб раскрыл подробности

Россия, Суббота 03 августа 2024 10:33
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ВСУ ночью ударили по аэродрому Морозовск под Ростовом. Генштаб раскрыл подробности Фото: ВСУ ударили по аэродрому Морозовск под Ростовом 3 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 3 августа Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск (Ростовская область, РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы. Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, задача была выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины.

Атаки на нефтебазы в РФ

Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

Есть информация о попадании и последующем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.

Атаки на аэродром Морозовск в Ростовской области

В ночь на 3 августа дроны атаковали аэродром в Морозовске Ростовской области.

Добавим, что подобная атака не первая. В июле аэродром в Морозовске также был атакован, в городе сообщали о взрывах. В июне после атаки аэродрома в Морозовске оккупанты убрали все российские истребители.

А в апреле после удара по аэродрому в Морозовске по меньшей мере, шесть самолетов РФ были уничтожены, а еще восемь были существенно повреждены.

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