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ГУР вдарило по складу з паливом на території комбінату "Атлас" під Ростовом, - джерела

Фото: ГУР вдарило по складу з паливом на території комбінату "Атлас" під Ростовом (t.me mchs_official)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Українські розвідники вдарили по складу з паливом на території комбінату "Атлас" в Ростовській області. Почалась масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

"В результаті операції ГУР МОУ за допомогою БПЛА було уражено склад паливно-мастильних матеріалів на території комбінату "Атлас" Управління Федеральної агенції державних резервів РФ поблизу Каменськ-Шахтинський, що в Ростовській області", - розповіли виданню.

Джерела зазначають, що ураження обʼєкту відбулося за допомогою 15 БПЛА типу "Obsidian" проекту "Nayan". 

Почалась пожежа

За інформацією російських ЗМІ та соціальних мереж було уражено декілька резервуарів з паливно-мастильними матеріалами. В результаті влучання дронів-камікадзе на території бази розпочалася пожежа.

Станом на ранок третього серпня пожежа на комбінаті триває. Детальні результати операції наразі з’ясовуються.

Що відомо про цей склад

Як повідомляють джерела в українській розвідці, даний склад забезпечує постачання паливно-мастильних матеріалів в інтересах військових частин та підрозділів РФ, які дислокуються на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Удари по Росії 3 серпня

Українські сили оборони в ніч на 3 серпня вразили цілий перелік об'єктів одразу в кількох областях Росії - у Ростовській, Бєлгородській та Курській.

Зокрема, під ударом був аеродром у Морозовську Ростовської області. Цей об'єкт Сили оборони атакують не вперше.

Також у Бєлгородській області дрони атакували нафтобазу на території Губкінського міського округу. Також атаковано нафтобазу в Ростовській області.

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