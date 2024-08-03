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В Ростовской области мощный пожар на нефтебазе после атаки ВСУ (видео)

Ростов, Суббота 03 августа 2024 11:10
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В Ростовской области мощный пожар на нефтебазе после атаки ВСУ (видео) Фото: в Ростовской области мощный пожар на нефтебазе (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В Ростовской области возник мощный пожар после ночной атаки. Там горит резервуар нефтебазы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным российских СМИ, целями атаки Сил обороны Украины в ночь на 3 августа были склады в Каменском и Морозовском районах Ростовской области.

В результате атаки были повреждены резервуары с топливом.

По информации российского издания Astra, в Каменском районе атакован комбинат "Атлас" Росрезерву, поставляющий нефтепродукты российской армии. Там возник масштабный пожар, который не могут потушить с ночи.

На опубликованных в сети видео заметен столб черного дыма в нескольких километрах от места пожара.

Ночная атака на РФ

Этой ночью в нескольких регионах России раздавались взрывы. Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны атаковали военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области. Было попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.

Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

По предварительной информации, вспыхнули по меньшей мере два резервуара с нефтепродуктами.

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