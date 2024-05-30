Разведка атаковала два катера россиян в Крыму, - источники

Украинская разведка в ночь на 30 мая поразила два российских катера. Это произошло во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщают, что этой ночью в Крыму были поражены два катера российских оккупантов. Вероятно, это были катера типа "Тунец".

Источники отмечают, что это была операция Главного управления разведки Минобороны.

Детали спецоперации

ГУР отметило, что за спецоперацией стоит спецподразделение Group 13. Российские катера атаковали с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5.

Как отмечается, с целью обезвреживания морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности, самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка -27/29 и Ми-8.

Главное управление разведки отмечает, что в результате спецоперации вражеские катера были уничтожены.

Что известно об этих катерах

Из открытых источников известно, что катера типа КС-701 "Тунец" довольно распространены. Это дизельный катер с алюминиевым корпусом. Его используют как в военных целях, так и в гражданских.

Длина корпуса катера - 8 метров, ширина - 2,5 метра. Он может вместить от 6 до 12 человек. Мощность двигателя - 250 лошадиных сил, а скорость - 85 км/ч.

Это не первый случай, когда украинские защитники уничтожили катера типа "Тунец". К примеру, осенью прошлого года Военно-морские силы ВСУ уничтожили такой катер в северо-западной части Черного моря при попытке высадки оккупантов.

Ночные взрывы в Крыму

Как сообщалось в сети, в ночь на 30 мая в оккупированной Керчи были слышны взрывы. Оккупанты заявляли о якобы атаке на объекты транспортной инфраструктуры. Также захватчики перекрывали Крымский мост.

У так называемого "главы" Крыма заявляли, что якобы от падения обломков сбитых ракет пострадали автомобильный и железнодорожный паромы в Керчи.