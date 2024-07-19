ГУР о ситуации на границе с Беларусью: никаких изменений с точки зрения безопасности нет

Украина не наблюдает изменения с точки зрения безопасности на границе с Беларусью на фоне разговоров об обострении ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Но эти разговоры носят преимущественно информационный характер, и угрозы носят информационный характер. С точки зрения безопасности никаких изменений там не происходит", - добавил Юсов.

Он напомнил, что последнее время началось много разговоров об "обострении на границе Украины с Беларусью".

Что предшествовало

Напомним, ранее Беларусь несколько раз обвинила Украину в провокациях на границе. Пропагандисты РФ и Беларуси писали, что белорусы возле границы якобы обнаружили схрон со взрывчаткой. При этом воздушное пространство РБ якобы нарушал дрон.

После этого Беларусь обвинила Украину в стягивании войск к границе. Также в Минске были обеспокоены тем, что украины возводят возле границы фортификации.

На фоне таких вбросов белорусы перебросили к границе свои войска. Но уже 13 июля самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко заявил, что "угрозы на границе нет", поэтому солдат отвели с приграничного участка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.