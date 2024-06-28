Украина развеяла фейки белорусов: нафантазировали схрон со взрывчаткой и дрон на границе

Российские и белорусские пропагандисты нафантазировали, что на границе Беларуси с Украиной якобы был обнаружен схрон деталями от взрывчатки, а также замечали дрон. Таким образом Минск пытается нагнетать ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram .

Что писали пропагандисты

Россияне и белорусы утверждали, что в схроне, который обнаружили возле границы Беларуси с Украиной, якобы были материалы для изготовления самодельной взрывчатки.

Также они нафантазировали, что 26 июня границу Беларуси с Украиной пересек квадрокоптер, который "проводил разведку промышленных объектов и пограничной инфраструктуры".

В чем цель таких фейков

"Такими сообщениями Беларусь, по указанию Кремля, продолжает нагнетать ситуацию на границе с Украиной в рамках дезинформационной кампании "угроза из Беларуси", - отметили в ЦПД.

Там добавили, что цель кампании - запугать украинское общество и оттянуть украинские силы с других участков фронта.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко подчеркнул, что по состоянию на сейчас с территории Беларуси есть только угроза применения диверсионно-разведывательных групп. Все остальное - "информационный шум".