ГУР про ситуацію на кордоні з Білоруссю: жодних змін з точки зору безпеки немає

Україна не спостерігає змін з точки зору безпеки на кордоні з Білоруссю на тлі розмов про загострення ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Але ці розмови мають переважно інформаційний характер, і загрози носять інформаційний характер. З точки зору безпеки жодних змін там не відбувається", - додав Юсов.

Він нагадав, що останнім часом розпочалося багато розмов про "загострення на кордоні України з Білоруссю".

Що передувало

Нагадаємо, раніше Білорусь кілька разів звинуватила Україну у провокаціях на кордоні. Пропагандисти РФ та Білорусі писали, що білоруси біля кордону нібито виявили схованку з вибухівкою. Водночас повітряний простір РБ нібито порушував дрон.

Після цього Білорусь звинуватила Україну у стягуванні військ до кордону. Також у Мінську були стурбовані тим, що українці будують біля кордону фортифікації.

На тлі таких вкидів білоруси перекинули до кордону свої війська. Але вже 13 липня самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко заявив, що "загрози на кордоні немає", тож солдатів відвели з прикордонної ділянки.

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