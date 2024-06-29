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В ГПСУ отреагировали на выпады Беларуси: продолжим наращивать оборону

Украина, Суббота 29 июня 2024 22:31
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В ГПСУ отреагировали на выпады Беларуси: продолжим наращивать оборону Фото: Андрей Демченко, представитель ГПСУ (mediacenter.org.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина продолжит наращивать свои оборонные возможности вблизи границы с Беларусью, несмотря на выпады Минска.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Демченко, Минск уже неделю жалуется на то, что "Украина усиливается" и "несет угрозу", но забывает о том, что именно Беларусь предоставила свою территорию России для полномасштабной агрессии против Украины.

"Поэтому направление Беларуси для нас будет оставаться угрожающим пока Беларусь будет оставаться в орбите влияния РФ. И мы продолжим наращивать наши оборонные возможности. Мы исключительно обороняемся, мы не представляем угрозы Беларуси в плане наступления или каких-либо атак, но естественно, что мы будем давать отпор всем врагам, которые попытаются зайти на нашу территорию", - подчеркнул он.

По мнению представителя ГПСУ, заявления белорусской стороны - это исключительно манипуляции и информационные вбросы, которые делаются для того, чтобы переложить ответственность на Украину.

"Потом они будут снова рассказывать "откуда готовилось наступление", будут рисовать карты, демонстрировать это все. Наша задача - оборона и не допустить вторжения на нашу территорию, даже если Беларусь продолжит поддерживать Россию и попытается более масштабно, возможно, применять свои силы против нашей страны", - добавил Демченко.

Напомним, утром субботы, 29 июня, белорусское министерство обороны заявило, что на границе с Украиной якобы наблюдается усиление "напряжения", потому что Украина якобы стягивает войска к границе, минует территории и строит инженерные заграждения.

На это сразу же отреагировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины. Там заявили, что Минск умышленно нагнетает ситуацию, в то время как настоящая угроза идет именно со стороны Беларуси.

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