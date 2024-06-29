В ГПСУ отреагировали на выпады Беларуси: продолжим наращивать оборону

По словам Демченко, Минск уже неделю жалуется на то, что "Украина усиливается" и "несет угрозу", но забывает о том, что именно Беларусь предоставила свою территорию России для полномасштабной агрессии против Украины.

"Поэтому направление Беларуси для нас будет оставаться угрожающим пока Беларусь будет оставаться в орбите влияния РФ. И мы продолжим наращивать наши оборонные возможности. Мы исключительно обороняемся, мы не представляем угрозы Беларуси в плане наступления или каких-либо атак, но естественно, что мы будем давать отпор всем врагам, которые попытаются зайти на нашу территорию", - подчеркнул он.

По мнению представителя ГПСУ, заявления белорусской стороны - это исключительно манипуляции и информационные вбросы, которые делаются для того, чтобы переложить ответственность на Украину.

"Потом они будут снова рассказывать "откуда готовилось наступление", будут рисовать карты, демонстрировать это все. Наша задача - оборона и не допустить вторжения на нашу территорию, даже если Беларусь продолжит поддерживать Россию и попытается более масштабно, возможно, применять свои силы против нашей страны", - добавил Демченко.