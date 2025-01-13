В ГУР раскрыли данные российских производителей дронов

Украинская разведка разоблачила данные 79 российских предприятий. Они участвуют в кооперации по производству и поставке дронов для войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
Как пояснили в ГУР, данный список призывает синхронизировать и усилить усилия цивилизованного мира против российских "производителей смерти". В частности, усилить санкции, ограничить поставки, усилить контроль и ответственность.
В опубликованном перечне - данные 79 российских предприятий, участвующих в кооперации по производству и поставке БПЛА для войны против Украины.
Среди них:
Также в списке производители российских FPV-дронов, которые передают свою продукцию непосредственно подразделениям оккупантов в Украине. Они организуют для россиян сборы средств, школы пилотов на временно оккупированных территориях, дорабатывают свою продукцию по заказу российских военных.
В ГУР также анонсировали разоблачение производителей российских ракет.
Ранее мы писали о том, что российский завод по производству дронов "Шахед" в особой экономической зоне "Алабуга" (Татарстан) в период с января по сентябрь этого года удвоил количество выпущенных БпЛА, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Также уже известно, что серийные номера на корпусах сбитых дронов "Шахед" достигли отметки 12 тысяч.
По информации Newsweek, Россия и Иран могут подписать новый договор о стратегическом партнерстве накануне инаугурации Дональда Трампа в президенты США.
А президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия в ночь на 5 января выпустила по Украине 103 дрона. В них обнаружили 8755 компонентов иностранного производства.
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