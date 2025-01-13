В ГУР раскрыли данные российских производителей дронов

Как пояснили в ГУР, данный список призывает синхронизировать и усилить усилия цивилизованного мира против российских "производителей смерти". В частности, усилить санкции, ограничить поставки, усилить контроль и ответственность.

В опубликованном перечне - данные 79 российских предприятий, участвующих в кооперации по производству и поставке БПЛА для войны против Украины.

Среди них:

предприятия, которые производят российские версии иранских БПЛА Shahed-136 - "Герань" и "Гарпия" - АО "ОЭЗ ППТ АЛАБУГА", ООО "АЛЬБАТРОС", АО "ИЭМЗ КУПОЛ" и другие привлеченные к процессу производства этих БПЛА и составляющих для них;

группа компаний Zala Aero, входящая в концерн "Калашников", которая производит барражирующие "Ланцеты", разведывательные "Zala";

производители многоцелевых российских БПЛА "Орион" и "Альтаир" - АО "КРОНШТАДТ" и АО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ".

Также в списке производители российских FPV-дронов, которые передают свою продукцию непосредственно подразделениям оккупантов в Украине. Они организуют для россиян сборы средств, школы пилотов на временно оккупированных территориях, дорабатывают свою продукцию по заказу российских военных.

В ГУР также анонсировали разоблачение производителей российских ракет.

Россия наращивает производство "Шахедов"

Ранее мы писали о том, что российский завод по производству дронов "Шахед" в особой экономической зоне "Алабуга" (Татарстан) в период с января по сентябрь этого года удвоил количество выпущенных БпЛА, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Также уже известно, что серийные номера на корпусах сбитых дронов "Шахед" достигли отметки 12 тысяч.