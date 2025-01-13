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В ГУР раскрыли данные российских производителей дронов

Иллюстративное фото: в ГУР раскрыли данные российских производителей дронов (militarist.ua)
Автор: Наталья Кава

Украинская разведка разоблачила данные 79 российских предприятий. Они участвуют в кооперации по производству и поставке дронов для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Как пояснили в ГУР, данный список призывает синхронизировать и усилить усилия цивилизованного мира против российских "производителей смерти". В частности, усилить санкции, ограничить поставки, усилить контроль и ответственность.

В опубликованном перечне - данные 79 российских предприятий, участвующих в кооперации по производству и поставке БПЛА для войны против Украины.

Среди них:

  • предприятия, которые производят российские версии иранских БПЛА Shahed-136 - "Герань" и "Гарпия" - АО "ОЭЗ ППТ АЛАБУГА", ООО "АЛЬБАТРОС", АО "ИЭМЗ КУПОЛ" и другие привлеченные к процессу производства этих БПЛА и составляющих для них;
  • группа компаний Zala Aero, входящая в концерн "Калашников", которая производит барражирующие "Ланцеты", разведывательные "Zala";
  • производители многоцелевых российских БПЛА "Орион" и "Альтаир" - АО "КРОНШТАДТ" и АО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ".

Также в списке производители российских FPV-дронов, которые передают свою продукцию непосредственно подразделениям оккупантов в Украине. Они организуют для россиян сборы средств, школы пилотов на временно оккупированных территориях, дорабатывают свою продукцию по заказу российских военных.

В ГУР также анонсировали разоблачение производителей российских ракет.

Россия наращивает производство "Шахедов"

Ранее мы писали о том, что российский завод по производству дронов "Шахед" в особой экономической зоне "Алабуга" (Татарстан) в период с января по сентябрь этого года удвоил количество выпущенных БпЛА, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Также уже известно, что серийные номера на корпусах сбитых дронов "Шахед" достигли отметки 12 тысяч.

По информации Newsweek, Россия и Иран могут подписать новый договор о стратегическом партнерстве накануне инаугурации Дональда Трампа в президенты США.

А президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия в ночь на 5 января выпустила по Украине 103 дрона. В них обнаружили 8755 компонентов иностранного производства.

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