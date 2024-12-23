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Серийные номера "Шахедов" достигли отметки 12 тысяч: в Defense Express объяснили, что это значит

Понедельник 23 декабря 2024 18:50
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Серийные номера "Шахедов" достигли отметки 12 тысяч: в Defense Express объяснили, что это значит Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Один из сбитых российских дальнобойных дронов-камикадзе типа Shahed-136 имел серийный номер "Ы 11934". Соответствующее фото было сделано агентством Anadolu и распространено через фотоагентство Getty Images.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Отмечается, что на фото изображены обломки дрона, которым россияне пытались ударить по городу Харьков 21 декабря.

Defense Express отмечает, что в случае, если номера были без пропусков, то это свидетельствует, что Россия изготовила за 2024 год уже около 10 тысяч "Шахедов" на своих мощностях. В издании отметили, что в феврале 2024 года дроны с индексом "Ы" были с номерами более 2600. При этом первый случай такой маркировки был замечен в июле прошлого года.

Серийные номера &quot;Шахедов&quot; достигли отметки 12 тысяч: в Defense Express объяснили, что это значит

Также стоит напомнить, что сначала Россия использовала дроны с индексом "М". Считается, что они были исключительно иранской сборки. Затем появился индекс "К" и, ограниченно, "КБ". Это может быть маркировка дронов, которые уже начали собирать в РФ, но эта серия уже не встречается.

В Defense Express считают, что такая маркировка может свидетельствовать о том, что российское производство "Шахедов" в Алабуге вышло на очень значительный темп производства дронов. При этом не 1 тысяча в месяц, потому что это средний темп за год во время которого ежемесячные объемы только увеличивались. Потому что по состоянию на конец октября этого года фигурировал номер "Ы 7069"

Модификация иранского беспилотника Shahed

Ранее мы писали о том, что в Тегеране представили новую модификацию ударного БПЛА Shahed-136, которая получила название Shahed-238. Ее презентовали в трех версиях с различными системами наведения.

Также по данным СМИ, российский завод в "Алабуге" планировал производить 6 тысяч ударных беспилотников типа Shahed ежегодно. В конце апреля этого года он уже опередил свой производственный график и поставил 4,5 тысячи дронов.

Сегодня мы сообщали, что на территории Российской Федерации был уничтожен склад, на котором хранились детали к дронам типа Shahed-136. Сумма убытков россиянам - около 16 миллионов долларов

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