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РФ и Иран могут подписать новое соглашение о партнерстве накануне инаугурации Трампа

Среда 25 декабря 2024 20:06
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РФ и Иран могут подписать новое соглашение о партнерстве накануне инаугурации Трампа Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация и Иран могут подписать новый договор о стратегическом партнерстве. Это произойдет накануне инаугурации Дональда Трампа в президенты США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Как пишет издание, новый договор между Тегераном и Москвой свидетельствует о попытке двух стран "объединить силы" на фоне изоляции на мировой арене.

Вероятно, договор с Ираном разрабатывается уже много лет. Ведь в конце октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что соглашение будет готово для подписания в ближайшее время и "формализует приверженность сторон к тесному оборонному сотрудничеству, взаимодействию в интересах регионального и глобального мира и безопасности".

Новый двусторонний договор должен заменить 20-летнее стратегическое соглашение, которое было подписано между странами в 2001 году и продлено в 2020 году. Оно будет содержать обещания о сотрудничестве в сферах энергетики, производства, транспорта и сельского хозяйства.

Отношения Ирана и России

Иран и Россия сотрудничают в военной, экономической и энергетической сферах. Россия выступает важным поставщиком военной техники для Ирана. А Иран оказывает России военную помощь в войне против Украины. В частности, россияне получают от Ирана дроны-камикадзе "Шахед", которыми оккупанты регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру в Украине.

Ранее мы писали, что иранский бизнесмен Хоссейн Шамхани обеспечивает около четверти всех поставок оружия из Ирана в Россию. Речь о деталях для беспилотников и не только.

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