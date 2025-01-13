У ГУР розкрили дані російських виробників дронів

Як пояснили у ГУР, даний список закликає синхронізувати та посилити зусилля цивілізованого світу проти російських "виробників смерті". Зокрема, посилити санкції, обмежити поставки, посилити контроль та відповідальність.

В опублікованому переліку - дані 79 російських підприємств, що беруть участь у кооперації з виробництва та постачання БПЛА для війни проти України.

Серед них:

підприємства, які виробляють російські версії іранських БПЛА Shahed-136 - "Герань" та "Гарпія" - АТ "ОЕЗ ППТ АЛАБУГА", ТОВ "АЛЬБАТРОС", АТ "ІЕМЗ КУПОЛ" та інші залучені до процесу виробництва цих БПЛА та складових для них;

група компаній Zala Aero, що входить до концерну "Калашников", та виробляє баражуючі "Ланцети", розвідувальні "Zala";

виробники багатоцільових російських БПЛА "Оріон" та "Альтаір" - АТ "КРОНШТАДТ" та АТ "УРАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ".

Також у списку виробники російських FPV-дронів, які передають свою продукцію безпосередньо підрозділам окупантів в Україні. Вони організовують для росіян збори коштів, школи пілотів на тимчасово окупованих територіях, доопрацьовують свою продукцію на замовлення російських військових.

У ГУР також анонсували викриття виробників російських ракет.

Росія нарощує виробництво "Шахедів"

Раніше ми писали про те, що російський завод із виробництва дронів "Шахед" в особливій економічній зоні "Алабуга" (Татарстан) у період з січня по вересень цього року подвоїв кількість випущених БпЛА, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Також вже відомо, що серійні номери на корпусах збитих дронів "Шахед" сягнули позначки 12 тисяч.