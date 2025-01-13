У ГУР розкрили дані російських виробників дронів

Українська розвідка викрила дані 79 російських підприємств. Вони беруть участь у кооперації з виробництва та постачання дронів для війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
Як пояснили у ГУР, даний список закликає синхронізувати та посилити зусилля цивілізованого світу проти російських "виробників смерті". Зокрема, посилити санкції, обмежити поставки, посилити контроль та відповідальність.
В опублікованому переліку - дані 79 російських підприємств, що беруть участь у кооперації з виробництва та постачання БПЛА для війни проти України.
Серед них:
Також у списку виробники російських FPV-дронів, які передають свою продукцію безпосередньо підрозділам окупантів в Україні. Вони організовують для росіян збори коштів, школи пілотів на тимчасово окупованих територіях, доопрацьовують свою продукцію на замовлення російських військових.
У ГУР також анонсували викриття виробників російських ракет.
Раніше ми писали про те, що російський завод із виробництва дронів "Шахед" в особливій економічній зоні "Алабуга" (Татарстан) у період з січня по вересень цього року подвоїв кількість випущених БпЛА, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Також вже відомо, що серійні номери на корпусах збитих дронів "Шахед" сягнули позначки 12 тисяч.
За інформацією Newsweek, Росія та Іран можуть підписати новий договір про стратегічне партнерство напередодні інавгурації Дональда Трампа у президенти США.
А президент Володимир Зеленський розповів, що Росія в ніч на 5 січня випустила по Україні 103 дрони. У них виявили 8755 компонентів іноземного виробництва.
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