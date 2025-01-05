В дронах, атаковавших Украину ночью, обнаружили 8755 иностранных компонентов, - Зеленский
Россия в ночь на 5 января выпустила по Украине 103 дрона. В них обнаружили 8755 компонентов иностранного производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Он заявил, что в течение этой недели Россия применила более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет различных типов. В них более 50 тысяч подсанкционных компонентов со всего мира.
Зеленский подчеркнул, что санкционное давление на пути поставки зарубежных компонентов в Россию недостаточно. Москва продолжает получать нужные ей компоненты и средства производства почти со всего мира и использовать их в оружии, которым атакует Украину.
"Мы должны и в дальнейшем усиливать сотрудничество со всеми партнерами по санкциям, ПВО, дальнобойному оружию и поддержке наших воинов - это именно тот приоритет, который поможет и в обороне наших городов и сел, и в защите позиций на фронте. Я благодарен каждому партнеру, который нам с этим помогает", - отметил президент.
Ночная атака России
В ночь на 5 января российские войска выпустили по Украине 103 ударных дрона и беспилотники других типов. ПВО работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях.
Силы ПВО уничтожили 61 дрон, еще 42 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.
В результате атаки в Харьковской области были повреждены частные дома. Пострадали три человека.
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