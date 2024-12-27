Россия расширяет производство "Шахедов" и дронов-приманок в Алабуге, - CNN

Россия активно наращивает производство беспилотников иранской разработки Shahed-136 на заводе в Алабузской специальной экономической зоне, расположенной в Татарстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Сообщается, что в 2023 году в Алабуге было изготовлено 2738 "шахедов", а за первые девять месяцев 2024 года этот показатель вырос более чем вдвое - до 5760 единиц. Также там было запущено серийное производство более дешевых дронов-приманок.

Отмечается, что для ускорения производственных темпов используется импорт из Китая, а также низкоквалифицированная рабочая сила, в частности подростки и женщины из Африки.

В материале говорится о том, что завод производит дроны-приманки, известные как "Гербера". Они изготовлены из фанеры и пенопласта, дешевые в производстве и имитируют радиолокационный сигнал настоящих "шахедов".

По информации издания, Россия планирует изготовить около 10 000 "Гербер" до конца 2024 года, что вдвое больше количества Shahed-136.

Согласно украинским исследованиям, Россия начала испытания Shahed-136 с термобарическими боеголовками, которые способны вызывать масштабные разрушения в закрытых помещениях. Такое оружие, также известное как вакуумные бомбы, представляет серьезную угрозу для городских районов.

По оценкам экспертов, оборонная промышленность России сейчас превосходит по мощности все страны ЕС, выпуская оружие в четыре раза быстрее.

Расширение площади для производства

Согласно данным CNN, в последнее время в российской спецэкономической зоне "Алабуга" продолжаются работы по масштабному расширению инфраструктуры, предназначенной для производства ударных беспилотников, включая дроны серии "Шахед".

Аналитика спутниковых снимков за период с марта по сентябрь 2023 года демонстрирует прирост производственных площадей на 55%, а также повышение уровня защиты объекта с помощью антидронных клеток и создания внутреннего периметра безопасности.

Кроме привлечения местных подростков к работам в сложных условиях, программа "Алабуга" активно вербует работников из африканских стран через проект "Алабуга Старт". В то же время Китай, несмотря на официальные заявления о "нейтральной позиции" в войне РФ против Украины, предоставляет компоненты и технологии для производства этих БПЛА через сеть из 34 компаний.

В CNN сообщили, что в апреле украинский ударный беспилотник повредил часть объекта, что вызвало повышение мер безопасности и введение инструкций для работников по экстренной эвакуации. Несмотря на это, производство продолжает расти.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил серьезность ситуации, указывая на критическое влияние производства "Алабуги" на боевые действия РФ против Украины.

По информации Newsweek, Россия и Иран могут подписать новый договор о стратегическом партнерстве накануне инаугурации Дональда Трампа в президенты США.