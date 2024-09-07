ГУР провело спецоперацию в России, поздравив с Днем разведки, - источники

Спецоперации ГУР в России

Главное управление разведки не впервые проводит кибероперации в России. Например, в середине августа разведчики парализовали работу предприятия под Челябинском, которое разрабатывает ядерное оружие.

А в марте хакеры ГУР устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России.

А в ноябре 2023 года украинские разведчики провели кибероперацию против "Росавиации". Тогда удалось получить секретные документы, свидетельствующие об авиаколлапсе в РФ.

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