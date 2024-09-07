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ГУР провело спецоперацію в Росії, привітавши з Днем розвідки, - джерела

Фото: ГУР провело спецоперацію в Росії в День розвідки 7 вересня (armyinform.com.ua)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

В День розвідки кіберфахівці ГУР провели спецоперацію в Росії. На місцевих сайтах вони виклали привітальну листівку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела.

"Кіберфахівці ГУР МО провели спецоперацію до Дня воєнної розвідки України. Вони оригінально привітали росіян, розмістивши на багатьох російських веб-ресурсах листівку з привітанням ГУР", - розповіло джерело.

Зокрема, при спробі зайти на сайти https://nonweb.ru/, https://www.sun-marina.investtorgi.ru/, http://simferopol.in/, росіяни бачили красиве привітання українських розвідників. 

Ось таке привітання бачили росіяни на сайтах

Як зазначає джерело, ця операція кіберфахівців ГУР є продовженням серії зламів ворожих веб-ресурсів та серверів, виведення з ладу інформаційних та інфраструктурних систем на території РФ. 

Спецоперації ГУР у Росії

Головне управління розвідки не вперше проводить кібероперації у Росії. Наприклад, у середині серпня розвідники паралізували роботу підприємства під Челябінськом, яке розробляє ядерну зброю.

А в березні хакери ГУР влаштували масштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони Росії.

А у листопаді 2023 року українські розвідники провели кібероперацію проти "Росавіації". Тоді вдалося отримати секретні документи, що свідчать про авіаколапс у РФ.

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Російська ФедераціяГУР