ГУР провело спецоперацію в Росії, привітавши з Днем розвідки, - джерела

Спецоперації ГУР у Росії

Головне управління розвідки не вперше проводить кібероперації у Росії. Наприклад, у середині серпня розвідники паралізували роботу підприємства під Челябінськом, яке розробляє ядерну зброю.

А в березні хакери ГУР влаштували масштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони Росії.

А у листопаді 2023 року українські розвідники провели кібероперацію проти "Росавіації". Тоді вдалося отримати секретні документи, що свідчать про авіаколапс у РФ.

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