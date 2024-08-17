ua en ru
Сб, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ГУР кибератаковало российское предприятие по разработке ядерного оружия

Украина, Суббота 17 августа 2024 15:54
UA EN RU
ГУР кибератаковало российское предприятие по разработке ядерного оружия Фото: ГУР провело кибероперации в России (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Киберспециалисты ГУР совместно с хакерской группой «ВО Team» продуктивно поработали под Челябинском. Благодаря работе специалистов была парализована работа предприятия, которое разрабатывает ядерное оружие государства-агрессора России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

По данным ГУР, хакеры осуществили успешную атаку на единственного провайдера в городе Снежинск Челябинской области РФ компанию "Вега". В результате были выведены из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов.

"Информация на серверах "Веги" - уничтожена. Без интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города", - сообщили в разведке.

Среди них - "ВНИИТФ" (Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики). Это российское предприятие-разработчик ядерных боеприпасов, которое было подключено только к провайдеру "Вега".

"Удачная атака в киберпространстве агрессора позволила получить персональные данные работников и массив других документов указанного завода, который находится под санкциями", - сообщили в ГУР.

Представители разведки отметили, что полученная информация, в частности, позволяет установить механизмы обхода санкций и причастных к этому лиц.

"Следствием кибероперации также стала угроза срыва гособоронзаказа агрессора, о чем свидетельствуют комментарии в местных пабликах Снежинска", - добавили в ГУР.

Напомним, что в конце июля украинская разведка осуществила масштабную кибератаку на финансовый сектор и правительственные ресурсы России. Атака продолжалась в течение недели.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что "продолжение следует".

Напомним, что во время атаки под удар попадали несколько компаний в России, поддерживающих войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Кибератака Война России против Украины
NEWS
Гендиректора "Охматдета" отстранили от исполнения обязанностей
Гендиректора "Охматдета" отстранили от исполнения обязанностей
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении