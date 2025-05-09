ГУР показало морские дрононосцы: новое оружие уже бьет по Крыму и катерам РФ

Главное управление разведки использует минимум два разных типа морских беспилотников для проведения ударных операций в Черном море.

Как сообщает РБК-Украина, новые дроны были показаны в документальном фильме "Морской бой. Эпоха дронов".

ГУР активно формирует флотилию морских беспилотников, важной составляющей которой станут безэкипажные платформы, способные запускать ударные дроны-камикадзе. Эти платформы предназначены для поражения как наземных, так и маневренных надводных целей.

В кадрах фильма показаны два новых типа морских дронов, конструктивно отличающихся от хорошо известных ударных беспилотников Magura v5. Один из них оснащен классическим лодочным двигателем с лопастями вместо водометного привода и оборудован четырьмя контейнерами для запуска FPV-дронов.

"Наша морская платформа несет от 500 до 3000 килограммов вооружения различного типа - воздушного, надводного, подводного. Система использует новейшие технологии, объединенные искусственным интеллектом образца НАТО", - рассказал разведчик группы спецназначения.

Новая модель дронов

Другая, пока безымянная, модель морского дрононосца появилась лишь на кадрах невысокого качества, где можно разглядеть кардинально другую форму корпуса и наличие пусковой установки для четырех ударных дронов самолетного типа.



Вероятно, именно этот аппарат неоднократно применялся подразделением Prymary ГУР МО для доставки средств поражения к побережью Крыма. В апреле он поразил несколько российских боевых катеров и зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в акватории оккупированного полуострова.

Обе платформы оснащены антеннами спутниковой связи Starlink, что существенно расширяет радиус действия морских дронов благодаря стабильному интернет-соединению.

Как управляют морскими дронами

Кроме беспилотников, разведчики впервые продемонстрировали станцию управления морской платформой. Она оснащена операторским креслом, а также органами управления, в частности рычагом регулировки скорости и штурвалом, похожим на авиационный.

На штурвале расположены несколько кнопок, одна из которых, вероятно, отвечает за управление носовым креном безэкипажного судна.

Изображения с дневных и ночных камер выводятся в очки дополненной реальности оператора, а также дублируются на мониторе сзади - вероятно, для отслеживания ситуации другими офицерами на пункте управления.



Применение очков дополненной реальности вместо традиционных мониторов позволило оператору получать объединенное изображение с нескольких камер в целостную панораму с широким полем зрения.

Кроме этого, в поле зрения также выводится картинка с тепловизора, размещенного в носовой части дрона, и камер, установленных на корме.

Как отмечают разведчики, появление дрононосцев открыло новые возможности не только для точечного поражения наземных объектов, но и для обеспечения воздушного прикрытия во время масштабных морских операций. Это особенно важно, учитывая активную деятельность спецподразделений ГУР, которые осуществляют рейды и высадки диверсионных групп в тылу противника в акватории Черного моря.