Зеленский: блестяще сбили самолет с морского дрона - и есть еще один
Украинские военные сегодня "блестяще" сбили российский военный самолет с морского дрона и уничтожили еще один ударами по оккупированному Крыму.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Блестящее было уничтожение российского военного самолета с нашего морского дрона - доказательство украинских возможностей. Очень метко наша армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма: минус еще один, второй российский самолет за сутки", - сказал украинский президент.
По словам Зеленского, также в результате украинских ударов по оккупированному Крыму были уничтожены российские военные склады.
"Я благодарен нашим ребятам, которые наращивают украинские дальнобойные возможности - и в небе, и на море... Каждый, кто работает ради того, чтобы Украина могла отбиваться от оккупанта, каждый, кто разрабатывает и внедряет для Украины новые технологические возможности, - всем вам я благодарен", - добавил он.
Украина впервые в мире сбила самолет с морского дрона
Напомним, сегодня стало известно, что украинские разведчики уничтожили российский самолет Су-30 с морского дрона Magura V5 неподалеку Новороссийска. Это первый случай в мировой истории, когда авиация была уничтожена с помощью морского дрона.
Первыми о потере самолета сообщили сами российские пропагандисты. Они утверждали, что экипаж Су-30 катапультировался, после чего его спасло гражданское судно. Позже о поражении самолета официально сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Крым был под атакой
Этой ночью в оккупированном Крыму слышали взрывы и работала российская противовоздушная оборона. Также, как сообщали местные паблики, оккупанты закрывали Крымский мост. В это время соседний российский Новороссийск был под атакой украинской армии.
Под утро российская армия отчиталась, что якобы перехватила много беспилотников, ракеты и морские дроны, которыми Силы обороны атаковали Новороссийск. Там сейчас находится база Черноморского флота РФ.
Заметим, что о потере своих военных самолетов оккупанты промолчали.
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