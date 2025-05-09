ГУР показало морські дрононосці: нова зброя вже б’є по Криму і катерах РФ

Головне управління розвідки використовує мінімум два різні типи морських безпілотників для проведення ударних операцій у Чорному морі.

Як повідомляє РБК-Україна, нові дрони були показані у документальному фільмі "Морський бій. Епоха дронів".

ГУР активно формує флотилію морських безпілотників, важливою складовою якої стануть безекіпажні платформи, здатні запускати ударні дрони-камікадзе. Ці платформи призначені для ураження як наземних, так і маневрених надводних цілей.

У кадрах фільму показано два нові типи морських дронів, що конструктивно відрізняються від добре відомих ударних безпілотників Magura v5. Один із них оснащено класичним човновим двигуном з лопатями замість водометного приводу й обладнано чотирма контейнерами для запуску FPV-дронів.

"Наша морська платформа несе від 500 до 3000 кілограмів озброєння різного типу - повітряного, надводного, підводного. Система використовує новітні технології, об’єднані штучним інтелектом зразка НАТО", - розповів розвідник групи спецпризначення.

Нова модель дронів

Інша, наразі безіменна, модель морського дрононосця з’явилася лише на кадрах невисокої якості, де можна розгледіти кардинально іншу форму корпусу та наявність пускової установки для чотирьох ударних дронів літакового типу.



Ймовірно, саме цей апарат неодноразово застосовувався підрозділом Prymary ГУР МО для доставки засобів ураження до узбережжя Криму. У квітні він вразив кілька російських бойових катерів та зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" в акваторії окупованого півострова.

Обидві платформи оснащені антенами супутникового зв’язку Starlink, що суттєво розширює радіус дії морських дронів завдяки стабільному інтернет-з’єднанню.

Як керують морськими дронами

Окрім безпілотників, розвідники вперше продемонстрували станцію управління морською платформою. Вона оснащена операторським кріслом, а також органами керування, зокрема важелем регулювання швидкості та штурвалом, схожим на авіаційний.

На штурвалі розташовані кілька кнопок, одна з яких, ймовірно, відповідає за керування носовим креном безекіпажного судна.

Зображення з денних і нічних камер виводяться в окуляри доповненої реальності оператора, а також дублюються на моніторі позаду - ймовірно, для відстеження ситуації іншими офіцерами на пункті управління.



Застосування окулярів доповненої реальності замість традиційних моніторів дозволило оператору отримувати об’єднане зображення з кількох камер у цілісну панораму з широким полем зору.

Окрім цього, в поле зору також виводиться картинка з тепловізора, розміщеного в носовій частині дрона, та камер, встановлених на кормі.

Як зазначають розвідники, поява дрононосців відкрила нові можливості не лише для точкового ураження наземних об’єктів, а й для забезпечення повітряного прикриття під час масштабних морських операцій. Це особливо важливо, враховуючи активну діяльність спецпідрозділів ГУР, які здійснюють рейди та висадки диверсійних груп у тилу противника в акваторії Чорного моря.