Впервые в мире. ГУР уничтожило российский Су-30 с морского дрона Magura (видео)

Украинские разведчики с морского дрона Magura V5 уничтожили российский самолет Су-30 неподалеку Новороссийска 2 мая. Это случилось впервые в мире.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

"2 мая спецподразделением ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидирован российский Су-30 - это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном", - говорится в сообщении.

Исторический удар осуществили воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura.

Детали сбития самолета Су-30

Многоцелевой истребитель РФ Су-30, чья ориентировочная стоимость составляет около 50 млн долларов, вспыхнул в воздухе и в конце концов упал в море.

Успешный удар по вражескому боевому самолету состоялся в акватории неподалеку от порта в городе Новороссийск, где московиты прячут остатки своего Черноморского флота.