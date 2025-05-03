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Впервые в мире. ГУР уничтожило российский Су-30 с морского дрона Magura (видео)

Украина, Суббота 03 мая 2025 13:01
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Впервые в мире. ГУР уничтожило российский Су-30 с морского дрона Magura (видео) Фото: ГУР уничтожило российский Су-30 с морского дрона Magura 2 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики с морского дрона Magura V5 уничтожили российский самолет Су-30 неподалеку Новороссийска 2 мая. Это случилось впервые в мире.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"2 мая спецподразделением ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидирован российский Су-30 - это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном", - говорится в сообщении.

Исторический удар осуществили воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura.

Детали сбития самолета Су-30

Многоцелевой истребитель РФ Су-30, чья ориентировочная стоимость составляет около 50 млн долларов, вспыхнул в воздухе и в конце концов упал в море.

Успешный удар по вражескому боевому самолету состоялся в акватории неподалеку от порта в городе Новороссийск, где московиты прячут остатки своего Черноморского флота.

Отметим, что первыми об уничтожении самолета Су-30 сообщили российские Telegram-каналы. Они сообщили, что истребитель морской авиации был подбит вечером, 2 мая, в 50 км западнее Новороссийска.

Напомним, 31 декабря 2024 года ГУР из морского дрона Magura V5 уничтожило два российских вертолета Ми-8. Этот удар также стал первым в мире.

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