В ISW объяснили, чего Россия хочет добиться новой атакой "Орешника" по Украине

Российская Федерация может во второй раз обстрелять Украину баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Таким образом Кремль пытается отговорить Запад от дальнейшей передачи Киеву военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Согласно оценкам Института, удары "Орешником" по Украине и риторика вокруг использования Россией этой ракеты является частью более широкой российской кампании рефлексивного контроля, направленной на принуждение Запада и Украины к сдерживанию.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов ранее подорвал эту длительную информационную операцию Кремля. Он заявил, что запуск ракеты "Орешник" планировался задолго до решения США разрешить Украине поражать военные цели на территории России с помощью американских ракет.

Российские официальные лица, вероятно, усилят похожие нарративы об "Орешнике", если российские войска снова используют эту ракету.