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В ISW объяснили, чего Россия хочет добиться новой атакой "Орешника" по Украине

Четверг 12 декабря 2024 03:21
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В ISW объяснили, чего Россия хочет добиться новой атакой "Орешника" по Украине Фото: РФ пытается заблокировать военную помощь Запада для Украины (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Федерация может во второй раз обстрелять Украину баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Таким образом Кремль пытается отговорить Запад от дальнейшей передачи Киеву военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Согласно оценкам Института, удары "Орешником" по Украине и риторика вокруг использования Россией этой ракеты является частью более широкой российской кампании рефлексивного контроля, направленной на принуждение Запада и Украины к сдерживанию.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов ранее подорвал эту длительную информационную операцию Кремля. Он заявил, что запуск ракеты "Орешник" планировался задолго до решения США разрешить Украине поражать военные цели на территории России с помощью американских ракет.

Российские официальные лица, вероятно, усилят похожие нарративы об "Орешнике", если российские войска снова используют эту ракету.

Удар баллистической ракетой "Орешник" по Украине

21 ноября российские террористы впервые за полномасштабную войну запустили ракету "Орешник" по городу Днепр. Элементы ракеты поразили промышленные цеха завод "Южмаш".

Диктатор Владимир Путин заявил, что таким образом Россия провела испытания этого типа вооружения.

Зато экс-заместитель председателя СБУ Виктор Ягун убежден, что Россия во время удара использовала болванку.

На днях в Пентагоне не исключили, что в ближайшее время Россия снова атакует Украину "Орешником", но точная дата запуска неизвестна.

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