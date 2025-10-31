ГУР контратакует россиян под Покровском, чтобы разблокировать логистику, - источники

Что написал Кэрролл

По словам Кэрролла, он получил информацию о том, что Главное управление разведки проводит "дерзкое контрнаступление" под Покровском, чтобы разблокировать ключевые логистические узлы.

Также он обнародовал видео, на которых можно заметить высадку украинских разведчиков с вертолетов.

По словам корреспондента, это происходит в районах, которые, как утверждает Россия, находятся под ее контролем.

Информация от источников

Источники РБК-Украина в Силах обороны подтвердили информацию о контратаке ГУР, а также подлинность видео, которые показал Кэрролл.