ГУР контратакує росіян під Покровськом, щоб розблокувати логістику, - джерела

Що написав Керролл

За словами Керролла, він отримав інформацію про те, що Головне управління розвідки проводить "зухвалий контрнаступ" під Покровськом, щоб розблокувати ключові логістичні вузли.

Також він оприлюднив відео, на яких можна помітити висадку українських розвідників із вертольотів.

За словами кореспондента, це відбувається в районах, які, як стверджує Росія, перебувають під її контролем.

Інформація від джерел

Джерела РБК-Україна в Силах оборони підтвердили інформацію про контратаку ГУР, а також справжність відео, які показав Керролл.