ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо про загиблого в результаті вибухів у Криму

Новость на русском →
Крим, Вівторок 09 серпня 2022 18:28
Стало відомо про загиблого в результаті вибухів у Криму Фото: Сергій Аксьонов (facebook com aksenov rk)
Автор: Юлія Бойко

В результаті вибухів на авіабазі в окупованому Криму є загиблий. Окупаційна влада нібито контролює ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "глави" півострова Сергія Аксьонова.

"Ситуація під контролем... локалізована, будуть відселені будинки, що безпосередньо знаходяться поруч з військовим аеродромом. Основні комісії працюватимуть завтра... На жаль, надходить офіційна інформація, у нас один загиблий", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих внаслідок вибухів у Криму, яких доставили до лікарні. Згідно із заявою місцевої "влади", їхньому життю нічого не загрожує.

Зазначимо, на авіабазі в Новофедорівці дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Вибух
NEWS
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
DAILY
Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України